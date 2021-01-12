الآثار الليبية تعلن اكتشاف موقع أثري جديد غير مسجل شرق درنة

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الأثار الليبية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف موقع أثري جديد غير مسجل شرق مدينة درنة.

وأضاف مكتب الإعلام في المصلحة أن رئيس مصلحة الآثار الليبية قام بدراسة حقلية لأحد المواقع المستهدفة بالدراسة والبحث من قبل الفريق الوطني للبحث عن الحضارة الليبية.

وأشار مكتب الإعلام في مصلحة الآثار إلى أن الموقع يقع شرق مدينة درنة وتبلغ مساحته 40 هكتار، موضحًا أن عملية التوثيق والتصوير الجوي والحفريات ستتم خلال الفترة المقبلة.

ولفت مكتب الإعلام في المصلحة إلى أن أهم ما تم دراسته مبدئيًا نموذج مميز من المقابر، وفرن للفخار، وبقايا معصرة، ومجموعة من المقابر الدائرية.