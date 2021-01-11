منتخبنا الوطني للناشئين يواصل تحضيراته بتونس استعدادا لبطولة شمال أفريقيا بالجزائر

11 يناير، 2021 11:53 ص
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أخبار ليبيا 24

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاما معسكره الخارجي بمدينة سوسة التونسية استعدادا للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين، والتي تستضيفها الجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2021.

ويُجري المنتخب الوطني للناشئين تدريباته اليومية تحت إشراق الطاقم التدريبي الذي يقوده المدرب الوطني، محمد العنقار.

يشار إلى أن بطولة شمال أفريقيا تنطلق في 18 يناير الجاري وتتواصل إلى 24 من نفس الشهر بمشاركة منتخبنا إلى جانب منتخبي الجزائر وتونس.

ووضعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني في مواجهة نظيره الجزائري يوم 18 يناير بينما يواجه المنتخب التونسي في يوم 21 يناير، وستكون مباراة ختام البطولة يوم 24 يناير يلتقي فيها المنتخب الجزائري نظيره التونسي.

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11 يناير، 2021 11:53 ص
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