مقتل مهاجر مصري ونجاة اثنين من عمليات تعذيب تعرضوا لها في مخزن شرقي طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مصدر أمني مسؤول بالتمركز الأمني باب الزيتون شرقي طبرق، أنه تم العثور على ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية المصرية عليهم آثار تعذيب، مشيرا إلى أن أحدهم توفي متأثرا بجراحه بعد أن كانوا محتجزين في مخزن من قبل العصابات الإجرامية.

وتابع المصدر، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، بعد ورود بلاغ عاجل الساعة الرابعة من فجر اليوم يشير إلى وجود ثلاثة مهاجرين تم إلقائهم على قارعة الطريق بين منطقة القعرة وباب الزيتون، تم تحرك أعضاء من التمركز الأمني ووجدوا أن أحدهم توفي واثنين عليهم آثار تعذيب.

وقال المصدر الأمني أنه المهاجرين المصابين أفادا بعد التحقيق معهما بأنهم كانوا محتجزين في مخزن هجرة في ضواحي منطقة بئر الأشهب، دون أكل أو شرب لمدة أربعة أيام متواصلة، مشيرا إلى تعرضهم للتعذيب على أيدي محتجزيهم.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة فيما تم نقل أحد المصابين إلى مركز طبرق الطبي لتلقي العلاج وإحالة الآخر إلى البحث الجنائي لأخذ أقواله.

من جانبه قال شاهد عيان، أنه رأى سيارة ألقتهم على جانب الطريق ورجعت شرقاً.

يشار إلى أن مناطق شرق طبرق تنتشر بها عمليات احتجاز المهاجرين ويتم تعذيبهم لمطالبة ذويهم بفدية من أجل إطلاق سراح المحتجزين.