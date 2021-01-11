معيتيق يبحث آخر تطورات الملف الليبي مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني

وصل مساء اليوم الإثنين النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى العاصمة الإيطالية بعد دعوة من الحكومة الإيطالية لبحث آخر تطورات الملف الليبي.

وقال معيتيق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الدفاع والطب العسكري هما محور اللقاء مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني في العاصمة الإيطالية.

وذكرت – وكالة نوفا الإيطالية – أن غويريني يأمل في حل سياسي ويحترم رغبات الشعب الليبي، مؤكدًا ارتياحه للنتائج التي سجلت في الخريف الماضي عقب اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي :”من الضروري الآن، لصالح الشعب الليبي، مواصلة الحوار المؤسسي المستمر حتى نتمكن بسرعة من تحديد الحلول المشتركة والمستدامة والتي يمكن أن تكون قادرة على تحقيقها لضمان انتقال منظم وفعال نحو انتخابات ديسمبر 2021″.

وأفاد غويريني أن إيطاليا ستواصل دعمها الكامل للحوار الليبي وستواصل توعية الجهات الفاعلة الدولية الأخرى بأهمية العمل بطريقة متماسكة لحل نهائي للأزمة الليبية.

وأشاد وزير الدفاع الإيطالي – بحسب الوكالة – بموقف معيتيق بخصوص الحوار تجاه شرق البلاد قائلا: ′′ نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حل مستدام قادر على العبور بالبلاد إلى مرحلة جديدة ومهمة جدا “.