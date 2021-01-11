لينو: وصول اللجنة الاستشارية إلى إسطنبول في طريقهم إلى جنيف

11 يناير، 2021 8:20 م
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أخبار ليبيا24

قال عضو اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الليبي، محمد لينو، إن اللجنة ستعقد صباح الأربعاء المقبل اجتماعًا تقابليًا بمدينة جنيف السويسرية.

وأوضح لينو، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أن أعضاء اللجنة الاستشارية وصلوا إلى إسطنبول، وسيتوجهون صباح غد الثلاثاء إلى جنيف، لبدء الاجتماعات المباشرة، ولمناقشة التوصيات التي توصلوا إليها خلال اجتماعاتهم السابقة عبر الاتصال المرئي.

وأضاف لينو، أن التوصيات ستكون مرضية لما فيها من بنود نالت توافق الجميع، وستعرض نتائج اجتماعات جنيف على أعضاء الحوار من جديد.

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11 يناير، 2021 8:20 م
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