قسم الأورام بطبي طبرق يستقبل 220 حالة ورام خلال عام 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن قسم الأورام بمركز طبرق الطبي عن استقبل 220 حالة أورام مشخصة خلال عام 2020 .

وذكر المركز الإعلامي للمركز أن عدد الحالات من طبرق وضواحيها بلغ 118 حالة، و أكثر من 100 حالة غالبيتهم من درنة، و القبة، و البيضاء وشحات، و المرج، و مدن أخرى على امتداد ليبيا .

وبين المكتب الإعلامي أنه “خلال نفس العام تلقي المرضى بشكل دوري أكثر من 1500 جرعة كيماوي، و ما يقارب 1800 متابعة و مراجعة مجدولة لمتابعة العلاج و لتقييم العلاج المقررلهم.

وبجهود لجنة توطين العلاج في الداخل, تم ابتعاث عدد من مرضى الأورام إلى جمهورية مصر العربية، لإقامة صور المسح الذري.

كما تم توفير أدوية موجهة “غير العلاج الكيماوي” لبعض المرضى كلاُ حسب حالته و طبقاُ للتوصيات العالمية للأورام و التى كان لها مردود علاجي افضل من العلاج الكيماوي. رغم أن الكميات من هذه الأدوية الموجهة التي وصلتنا قد نفذت إلا ان جهاز الإمداد الطبي وعد بتوفيرها في الفترة القادمة.

من ضمن النشاطات التعليمية فلقد تحصل طبيبان من القسم على دبلوم في الأورام بعد أن تم ابتعاثهم لمدينة بنغازي لمدة سنة تدربوا فيها على أيادي أساتذة الأورام في بنغازي، و لقد تحصل أحدهما على الترتيب الثالث بتقدير ممتاز في الدبلومة.