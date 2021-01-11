ضبط مصنعا متطورا لصناعة أقراص “الترامادول” المخدرة بميناء الخمس

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، ضبط مصنع مستورد من الصين لتصنيع أقراص “الترامادول” المخدرة، بميناء الخمس البحري.

وأوضحت الوزارة، أن عناصر مديرية أمن الميناء بالتعاون مع مركز جمرك منفذ ميناء الخمس البحري تمكنوا من ضبط حاوية بسعة 20 قدما، تحمل بضاعة نوع آلة تعبئة وملحقاتها قادمة من الصين.

وأضافت، أن بعد أخذ العينات من الحاوية، والتحقيق وجمع المعلومات تبيّن أن هذه الآلة معدة لتصنيع الأقراص المخدرة نوع “ترامادول”، بالإضافة إلى وجود مواد خام تستخدم في تصنيع هذه الأقراص.

ولفتت إلى أنه تم التعرف على الشخص المستورد للحاوية، واتخذت حياله الإجراءات القانونية، كما تم التحفظ على الحاوية بكل محتوياتها بساحة السلع الخطرة بالميناء وقفلها بالشمع الأحمر.