بدعوى من مجلس الشيوخ الفرنسي..عقيلة صالح يصل باريس

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وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصحبة الوفد المرافق له مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن صالح تلقى دعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.