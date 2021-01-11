بدعوى من مجلس الشيوخ الفرنسي..عقيلة صالح يصل باريس
أخبار ليبيا24
وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصحبة الوفد المرافق له مساء اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن صالح تلقى دعوة رسمية من مجلس الشيوخ الفرنسي.
وأضاف بليحق أن المستشار عقيلة صالح سيلتقي عدداً من المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته العاصمة باريس.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ورئيس اللجنة التشريعية رمضان شمبش وعضو مجلس النواب سعيد امغيب .