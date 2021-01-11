المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية يناشد للحفاظ على المخزون الغذائي الليبي

أخبار ليبيا24- خاص

ناشد المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية الجهات المختصة والمسؤولة بالتدخل العاجل والفوري للحفاظ على المخزون الغذائي الليبي، ونقل المركز إلى مقر وزارة الزراعة.

وقال مدير المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية أسامة سليك لـ”أخبار ليبيا24″ إن مقر المركز يتعرض للاعتداءات المتكررة والسرقة والتخريب والحرق منذ فتره، مؤكداً نقل العينات منذ أكثر من 6 أشهر لمكان آمن رغم عدم توفر الشروط العلمية للحفظ فيه.

وأوضح السليك، أنهم في انتظار نقل مقر المركز، خصوصاً بعد الاعتداء الأخير الذي افتعل فيه المعتدي الذي قام بسرقة بعض المحتويات من المبنى الإداري حريقاً قبل خروجه من المقر، لافتاً أن المصرف يوازي في أهميته مصرف ليبيا المركزي أو يفوقه لأنه يمثل الأمن القومي الغذائي للبلاد، ولذلك يجب نقله إلى مكان آمن يحفظ المخزون الغذائي الليبي.

وأضاف مدير المصرف، أن المصرف يساعد الطلبة والباحثين لإعداد بحوثهم عن البذور والنباتات الوطنية، ومن الضروري أن يكون قريبا من الجامعة وكليتي الزراعة والعلوم لتبادل الخبرات، لأن موقعه الحالي في منطقة نائية ويفتقر للحماية اللازمة.

وأشار إلى أن المصرف يحفظ عينات تعود إلى 1935 منها سلالات لمحاصيل حقلية استراتيجية وبذور نادرة جدًا وبعضها انقرض، والاعتداءات التي حدثت للمصرف خلال السنوات الأربع الأخيرة تهدد بفقدانها.

وأكد السليك، أن الكثير من المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة اقترحت عليهم المساعدة والدعم، ولكن أولويتنا الآن هي الحفاظ على هذا المخزون الوراثي الحيوي والقومي الغذائي الليبي من التلف والضياع.