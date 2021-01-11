العاملون بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار بنينا يعلقون اعتصامهم

أخبار ليبيا24- خاص أعلن مدير محطة مطار بنينا الدولي بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية خليفة أبوبكر البرغثي عن تعليق الاعتصام وعودة العمل بالمطار.

وقال البرغثي لـ”أخبار ليبيا24″ بعد إيقاف العمل لساعات بمطار بنينا الدولي احتجاجاً علد عدم صرف مرتباتهم لعشرون شهراً، تم عقد اجتماع والوصول إلى بعض الحلول.

وأوضح مدير محطة مطار بنينا أنه سيتم إيداع مرتبات 6 أشهر غداً، وسيتبقى لديهم قيمه متأخرة لمرتبات 14 شهراً آملاً أن يتم توفيرها خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن شركتي الخطوط والأفريقية هي التي تكفلت بدفع قيمة 6 أشهر.

وطالب البرغثي، الجهات المختصة والمسؤولة بتوفير مرتباتهم فالموظفين لديهم أسر وأبناء وعليهم مسؤوليات والتزامات ولا يجوز عدم صرف مرتباتهم.