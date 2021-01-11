الضمان الاجتماعي يختتم مشاركته في معرضي طرابلس وبنغازي للكتاب

أخبار ليبيا 24

اختتم صندوق الضمان الاجتماعي مشاركته في معرض بنغازي للكتاب في الفترة من 24 ديسمبر وحتى الـ 9 من يناير والذي قامت فعاليته في أروقة معرضي طرابلس وبنغازي.

وأثنى مدير إدارة المهرجانات والمعارض بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، خليل العريبي، بالجهود التي بذلت لإنجاح هذا المعرض من خلال القائمين عليه.

وأشاد العريبي بجناح صندوق الضمان الاجتماعي بما قدمه من كتب ومطويات توعوية للزوار وبدوره ومشاركته في مثل هذه المناشط.

وجاءت مشاركة الصندوق من خلال جناح ضم بعض الكتب منها القواعد العامة للتحقيق الإداري وكتاب الهيكل التنظيمي لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه ومكاتبه والمراكز التابعة له وعدد من المطويات والدوريات والكتيبات ونسخ من مجلة لمسة.

وقد شهد جناح الصندوق إقبالاً من الزوار حيث ثم التفاعل من خلال طرح عدة أسئلة من الجمهور عن كيفية الاشتراك والتسجيل بالصندوق الضمان ونقاشات أثرت من خلالها التوعية الضمانية وأهميتها.

كما جرى خلال فعاليات المعرض العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة بمشاركة مبدعين ومثقفين وفنانين.