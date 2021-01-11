الصداقه يضم الحاسي ويلاقي المدينة وديًا

11 يناير، 2021 8:00 م
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أخبار ليبيا24- خاص

تعاقدت إدارة نادي الصداقة بشكل رسمي مع اللاعب أحمد الحاسي في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي النصر.

وقال مدير الكرة بنادي الصداقة صلاح بونباء إن عقد الحاسي مع الصداقة سيتمد لموسم واحد.

وأوضح بونباء لـ”أخبار ليبيا24″ أن نادي الصداقة فسخ التعاقد مع 3 لاعبين هم المهاجم صالح أبو سيف العز و علي فاروق المسماري وحارس المرمى محمد النابولي.

وأشار مدير الكرة بنادي الصداقة تم التعاقد مع عدد من الأسماء منها الحارس إدريس مصدق واللاعب أحمد الحاسي وبصدد ضم لاعب في مركز الظهير أيسر.

هذا ويواصل الصداقة تدريباته اليومية وسيجرى عدد من اللقاءات الودية ابرزها حين يلاقي المدينة الجمعة المقبلة.

11 يناير، 2021 8:00 م
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