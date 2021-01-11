الشروع في صيانة 8 آبار جوفية غربي طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت بلدية طبرق شروعها في صيانة ثمانية آبار المياه الجوفية في مناطق زاوية المرصص، وكروم الخيل، ووادي السهل، غرب المدينة.

وجاء ذلك في اجتماع موسع عقده، رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، اليوم الاثنين، بحضور الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بطبرق والبيضاء، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية.

وبحسب البلدية سيتم من خلال أعمال الصيانة حلحلة مشاكل نقص المياه في مناطق غرب طبرق، والتي تسعى لحلها مؤسسة الموارد المائية وبلدية طبرق وشركة المياه والصرف الصحي.

وسيتم ربط الآبار على محطة “آر أو” لتشغيلها كمصدر بديل لمياه الشرب بمناطق غرب البلدية التي تعد فيها محطة تحلية المياه التي تحتاج لصيانة عاجلة هي المصدر الوحيد لتوفير مياه الشرب.