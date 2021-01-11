السويحلي يصف تعديل سعر صرف الدينار بـ”الإيجابي” ويطالب بمعالجة “السلبيات المؤقتة” لتعديله

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اعتبر عبدالرحمن السويحلي، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق، أن تعديل سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار “خطوة إيجابية”، إلا أنه اشترط أن تتم معاجلة سلبياتها.

وقال السويحلي، اليوم الإثنين، مغردًا على تويتر، “إن تعديل سعر الصرف خطوة ايجابية ويجب معالجة سلبياتها المؤقتة بسرعة.”

وأضاف، أن صرف علاوة العائلة فورًا ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات المتواضعة، هي إجراءات عاجلة لا يمكن تسويفها بالحديث عن التضخم أو تعطيلها بالمماحكات الشخصية بين الحكومة والمركزي.

واختتم السويحلي:”البطون الخاوية لن يطول انتظارها!”.

وبدأ مصرف ليبيا المركزي، الأحد قبل الماضي، تطبيق توحيد سعر صرف الدينار الليبي، بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تعديله بسعر 4.46 دنانير للدولار الأميركي الواحد.