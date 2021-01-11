الأنوار يتعاقد مع اللاعب محمد البرعصي

11 يناير، 2021 10:20 ص
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أخبار ليبيا 24

تواصل إدارة الكرة بنادي الأنوار، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك من خلال تجديد عقد المدافع محمد الجهمي، لموسم واحد قابل للتجديد، في إطار الاستعداد لانطلاق الدوري الممتاز.

كما جددت إدارة كرة القدم بالنادي عقد اللاعب، أحمد الفايدي، لموسم، ليواصل تواجده مع الفريق، بالإضافة للتعاقد رسميا مع اللاعب محمد البرعصي، قادما من نادي المحلة.

وخاض فريق الأنوار مباراة ودية مع الصداقة أقيمت السبت الماضي بمدينة شحات وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يشار إلى أن قرعة الدوري الليبي الممتاز، وضعت الأنوار في مباراة قوية تجمعه بالتحدي ضمن مباريات الأسبوع الأول.

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11 يناير، 2021 10:20 ص
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