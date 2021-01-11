أغلب مناطق البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسا متقلبا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد، وسقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية على مناطق الشمال.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، تتكاثر السحب من حين لآخر في مناطق رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الغد على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة هذا اليوم، تنشط من مساء يوم الغد على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها (50) كم/س، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-22) م، وتصل إلى (31)م على سرت و أبونجيم وتسجل انخفاض يوم الغد.

بينما الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، والواحات، ومرادة، تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة يوم الأربعاء، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما تسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول من مساء يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة قد تتجاوز سرعتها (50) كم/س.

ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-28) م وتسجل انخفاض من يوم الغد على أغلب المناطق.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-31)م وتصل على غدامس إلى (23)م وتسجل انخفاض يوم الغد.

بينما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-27) م.

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