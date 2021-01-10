مصرف الأمان يشرع في حجز مخصص الأغراض الشخصية بقيمة 20 ألف دولار

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف الأمان، اليوم الأحد، شروعه في حجز مخصص الأغراض الشخصية من العملة الصعبة بقيمة 20 ألف دولار.

وقال المصرف بيانه عبر صفحته الرسمية، “أنه رفع السحب مبدئيا في جميع الفروع بقيمة 10 آلاف دينار بالصك شهريا، و200 دينار بالبطاقة أسبوعيًا، و200 دينار بدون بطاقة أسبوعيًا”.

يُذكر أن مصرف الأمان أعلن الأسبوع الماضي بدئه في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج، وفتح الاعتمادات المستندية بمجرد فتح منظومة الحجز بمصرف ليبيا المركزي.