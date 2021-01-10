مسؤول بتعليم الوفاق : الدراسة مستمرة وفق الخطة المعتمدة

تفعيل الإدارة المحلية من خلال إشراك مكاتب الصحة وصحة المجتمع بالخطة

10 يناير، 2021 10:41 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام في حكومة الوفاق عادل جمعة إن الدراسة مستمرة وفق الخطة المعتمدة من الوزارة مع مراعاة الملاحظات الواردة من اللجنة العلمية.

جمعة أوضح بأن الاجتماع الموسع الذي عُقد مع رئيس وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية خليفة البكوش، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، تناول تفعيل الإدارة المحلية من خلال إشراك مكاتب الصحة وصحة المجتمع واللجان العليا والعلمية بالبلديات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي، وكذلك تدريب الكوادر الفنية ذات العلاقة بالجائحة في كافة المدارس وضرورة عقد لقاء دوري خلال كل أسبوعين للتقييم.

وأضاف أن شعار وزارة التعليم “سلامة تلاميذنا وطلابنا قبل تعليمهم”، مؤكداً أن الوزارة ستعمل في هذا الجانب، من خلال توصيات وملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا.

10 يناير، 2021 10:41 م
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