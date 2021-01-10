كاجمان يوجه بسرعة تفعيل قرار زيادة مرتبات العناصر الطبية

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وجه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبدالسلام كاجمان، بسرعة صرف مكافآت للعناصر الطبية العاملة التي تعمل على خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وبتفعيل قرار المجلس الرئاسي الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة.

جاء ذلك في اجتماع عقده كاجمان، اليوم الأحد، مع مدير عام مستشفى طرابلس المركزي، البهلول بن رمضان، بحضور عددًا من مديري الإدارات في المستشفى.

وبحث الاجتماع أهم الصعوبات التي تواجه عمل المستشفى، في ظل جائحة كورونا، وطرق إيجاد الحلول التي تعرقل سير العمل في المستشفى الذي يحوي على 80 سريرًا تم تخصيصها لعزل مصابي كورونا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المستشفى حالياً في استكمال عدد من مشاريع الصيانة بداخله والمضي قدماً على وجه السرعة لاستكمالها لكي يستطيع المستشفى تقديم خدمات كاملة للمرضى.

وأبدى كاجمان، دعم المجلس الرئاسي للمستشفى ليقوم بعمله على الوجه المطلوب، كما وجه بسرعة صرف مكافآت للعناصر الطبية العاملة التي تعمل على خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا وتسوية أوضاعهم المالية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وبسرعة تفعيل القرار (885) للعام 2019 للمجلس الرئاسي الخاص بزيادة مرتبات العناصر الطبية العاملة.