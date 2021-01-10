غدًا الإثنين انطلاق انتخابات المجالس البلدية في الواحات

10 يناير، 2021 1:43 م
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أخبار ليبيا24

أعلنت الحكومة الليبية اليوم الأحد أن يوم غدٍ الإثنين يوم عطلة رسمية في بلديات الواحات الثلاث لانطلاق انتخابات المجالس البلدية للبلديات.

وأكدت الحكومة أن العطلة بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذه الانتخابات.

ودعت الحكومة الليبية كافة سكان هذه البلديات المشاركة الواسعة في اختيار من يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها لكافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد.

يشار إلى أن انطلاق  استحقاق انتخابات المجالس البلدية للبلديات ابتداء من بلديات الواحات (جالو، أوجلة، اجخرة) والمحددة في يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، كيوم للاقتراع.

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10 يناير، 2021 1:43 م
28

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