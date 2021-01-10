عقب تصريحات باشاغا .. المريمي: الحوارات الأممية لا تهدف إلى ترشيح شخصيات للانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن الحوارات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف إلى التوفيق والتسوية بين الأطراف الليبية وليس ترشيح شخصيات للانتخابات.

وقال المريمي في تصريح صحفي، “إن الحوارات السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا هدفها التسوية بين الأطراف الليبية الموجودة في المشهد السياسي، وليس الدعوة للترشح والانتخاب، وانما الترشح والانتخابات من خلال هذه الحوارات تم الاتفاق عليها في 24 ديسمبر من هذا العام ذلك بعد توحيد السلطة في ليبيا باختيار مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية”.

يشار إلى أن تصريحات المريمي، تأتي عقب تأكيد وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، بأنه “سيكون على استعداد لتولي دور رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تشكيلها بعد، والتي يمكن أن تنتج عن مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة” التي تجري منذ أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موقتة قبل إجراء الانتخابات في نهاية 2021.