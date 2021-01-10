عضو لجنة (5+5) يعلن على وجود فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24

علق عضو اللجنة العسكرية (5+5) عن حكومة الوفاق العقيد مصطفى يحيى على وجود فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال يحي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أمس السبت، إن الفريق سيضم خبراء دوليين غير مسلحين.

وأضاف عضو اللجنة العسكرية أنه عند وضع اتفاق وقف إطلاق النار اشترطنا عدم دخول قوة مسلحة لليبيا أيًّا كانت حفاظا على السيادة الليبية.

وأوضح يحي أنهم ساعون في ملف تبادل المحتجزين بين الطرفين، ويبذلون قصارى جهدهم بالتعاون مع الخيرين حتى يعود الجميع لذويه ومدينته ولإنهاء هذا الملف برمته.