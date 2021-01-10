شركة مليتة للنفط والغاز تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة مليته للنفط والغاز، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا المستجد في المنصة رقم “دي بي 4” التابعة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أجرت مسح شامل لـ 175 مستخدم بالمنصة عبر التحليل السريع الممنوح من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة أنها سجلت 4 حالات موجبة ثلاثة منها لمستخدمي الشركة وحالة تتبع مقاول خدمات التموين الهناء.

وقالت الشركة أن الحالة الصحية للمصابين جيدة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل الحالات إلى طرابلس باعتبار أن حُجر العزل المتوفرة بالمنصة تستعمل للحجر المؤقت.

وأوضحت الشركة بأن الحالات تم التأكيد على إصابتها بإجراء اختبار :بي سي آر” بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

يشار إلى أن المسح الشامل تم بتوجيهات من رئيس لجنة الإدارة، محمد بن شتوان، وبمتابعة منه وبإشراف الإدارة العامة للصحة والسلامة وبمساعدة دكتور من مركز مكافحة الأمراض.

وفي إجراءات احترازية أعلنت الشركة عزل الحالات الأربع بالغرف المخصصة للعزل حتى يوم الغد، وتمديد عملية تغير الأطقم لأسبوع آخر، مشيرة إلى أنه تم التنسيق لنقل الحالات إلى طرابلس، وتعقيم المنصة بالكامل.

وأكدت الشركة بأن رئيس لجنة الإدارة، محمد بن شتوان، تواصل مع إدارة الحقل لمتابعة سير الإجراءات والاطمئنان على سلامة المستخدمين مؤكدا حرصه على سلامتهم وضرورة إتباع كافة الإجراءات اللازمة لهم.