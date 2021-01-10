خطوات تنفيذ الإطار الوبائي التي عممتها تعليم الوفاق للعودة الآمنة للدراسة

أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك

شؤون الديوان والتعليم في حكومة الوفاق عممت على مراقبي التعليم باتخاذ خطوات لتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 – 2021م منها:

– ضرورة تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات

– الالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد بقرار وزير التعليم بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة

– التعاون مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة كورونا في البلديات التابعين لها

– تقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص

– التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية في البلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة

– إدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية ومكتب المتابعة وتقييم الأداء في الوزارة تتولى متابعة ماورد