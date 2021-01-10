خطوات تنفيذ الإطار الوبائي التي عممتها تعليم الوفاق للعودة الآمنة للدراسة
أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك
شؤون الديوان والتعليم في حكومة الوفاق عممت على مراقبي التعليم باتخاذ خطوات لتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 – 2021م منها:
– ضرورة تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات
– الالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد بقرار وزير التعليم بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة
– التعاون مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة كورونا في البلديات التابعين لها
– تقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص
– التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية في البلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة
– إدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية ومكتب المتابعة وتقييم الأداء في الوزارة تتولى متابعة ماورد