خطوات تنفيذ الإطار الوبائي التي عممتها تعليم الوفاق للعودة الآمنة للدراسة

10 يناير، 2021 9:10 م
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أخبار ليبيا 24 – إنفوجرافيك

شؤون الديوان والتعليم في حكومة الوفاق عممت على مراقبي التعليم باتخاذ خطوات لتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 – 2021م منها:

– ضرورة تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات

– الالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد بقرار وزير التعليم بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة

– التعاون مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة كورونا في البلديات التابعين لها

– تقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص

– التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية في البلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة

– إدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية ومكتب المتابعة وتقييم الأداء في الوزارة تتولى متابعة ماورد

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10 يناير، 2021 9:10 م
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