تعليم الوفاق تعمم خطوات تنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة

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أصدر وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم في حكومة الوفاق عادل جمعة عامر تعميمًا لمراقبي التعليم بشأن اتخاذ مجموعة من الخطوات لتنفيذ الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة للعام الدراسي 2020 – 2021م.

وشدد عامر على مراقبو التعليم بضرورة تفعيل دور مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بالمراقبات والالتزام بتنفيذ الإطار الوبائي المعتمد بقرار وزير التعليم بالتعاون مع الإدارة المختصة في الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة على التعاون مع اللجان العليا والعلمية لمكافحة كورونا في البلديات التابعين لها وتقديم كافة المعلومات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة منهم بالخصوص.

ودعا عامر إلى التعاون مع مكاتب الخدمات الصحية في البلديات من أجل المتابعة اليومية للحالة الوبائية بالمنطقة.

وأشار إلى أن إدارة الخدمات الاجتماعية والصحة المدرسية ومكتب المتابعة وتقييم الأداء في الوزارة ستتولى متابعة ماورد، لافتا إلى أن المحافظة على سلامة الطلبة والتلاميذ والعودة إلى الدراسة هدف الوزارة بشرط توفر الشروط الأساسية.