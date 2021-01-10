بالتراضي.. الحاسي يفسخ تعاقده مع النصر

10 يناير، 2021 7:18 م
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أخبار ليبيا 24 –خاص

كشف لاعب الوسط، أحمد الحاسي، عن فسخ تعاقده مع نادي النصر بالتراضي، مشيرا إلى تلقيه عروضا من أندية محلية.

وعزا الحاسي، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، فسخ التعاقد لخلافات مه إدارة النادي الجديدة حول قيمة العقد.

وأكد الحاسي تلقيه عروضا من أندية محلية خارج نطاق مدينة بنغازي، مشيرا إلى أنه يدرس العرض الأفضل وسيعلن عنه في حينه.

وتألق الحاسي مع فريق الهلال وصعد معه إلى نهائي كأس ليبيا في مناسبتين لينتقل بعد ذلك إلى الأهلي بنغازي ومنه إلى النصر.

 

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10 يناير، 2021 7:18 م
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