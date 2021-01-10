الشويهدي: هدفنا نشر لعبة القوة البدنية في المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24 –خاص

قال رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية، منير الشويهدي، أن اتحاد القوة البدنية من أنشط الاتحادات العامة ونجح في إقامة عدد كبير من الدورات التحكيمية، وذلك في إطار نشاطه المكثف في عدد من المناطق الليبية المختلفة.

وأوضح الشويهدي في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن الاتحاد نجح في إقامة دورة تحكيم في مدينة سبها في الفترة من 3 إلى 5 يناير الجاري، مشيرا إلى أنها الدورة السادسة التي أقامها الاتحاد في مدن ليبيا.

وأكد رئيس الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية، أنه تم من خلال الدورة اعتماد 12 حكما وذلك لنشر اللعبة في المنطقة الجنوبية.

وأشار الشويهدي إلى بطولة المرحوم المنتصر بالله الشيباني التي نضمها الاتحاد في الأول من شهر يناير الجاري بمشاركة 20 رياضيا من أندية النهضة والشرارة والمهدية وتحصل نادي النهضة فيها على الترتيب الأول، مؤكدا نجاح البطولة التي شهدت حضورا جماهيريا كثيفا.

يشار إلى أن الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية يعد من أنشط الاتحادات العامة ونجح مع مطلع العام الجاري من إقامة عدد كبير من الدورات التحكيمية بالإضافة إلى إقامة بطولة سبها بهدف نشر اللعبة بالمنطقة الجنوبية.