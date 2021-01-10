البعثة الأممية: أعضاء اللجنة القانونية قدموا مقترحات بشأن القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت، اليوم الأحد، جلسة افتراضية، قدم خلالها أعضاء اللجنة مقترحاتهم بشأن القاعدة الدستورية المؤدية إلى الانتخابات الوطنية بعد 348 يوما.

وأكدت البعثة في بيان لها عبر فيسبوك، “أن أعضاء اللجنة القانونية توافقوا على عقد جلسات مكثفة خلال هذا الأسبوع للوصول إلى التوافق على مقترح أو أكثر”.

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالحوار البناء للجنة القانونية، مشددة على أهمية المضي قدماً نحو التوافق على مقترحات محددة لعرضها على ملتقى الحوار السياسي الليبي.

يشار إلى اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي تشكلت في منتصف ديسمبر الماضي، وضمت 18 عضوا من أعضاء الملتقى بحسب ما أعلنته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، وتهدف اللجنة إلى متابعة مناقشات اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وتقديم التوصيات بغرض المُساعدة، ومن بينها مقترحات الترتيبات الدستورية المناسبة المؤدية للانتخابات الوطنية.