الأهلي طرابلس يتعاقد مع “طلعت يوسف”

وسبق أن قاد "طلعت يوسف" الأهلي للفوز ببطولة الدوري الليبي موسم 2016

10 يناير، 2021 11:21 م
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارة الأهلي طرابلس، رسميًا مع  المدرب المصري “طلعت يوسف” ليشغل مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وجاء التعاقد مع “يوسف” خلفا للمدرب “جلال القادري”، الذي تم فسخ التعاقد معه عقب الخروج من الكونفيدرالية .

ووقع يوسف على العقود ظهر اليوم الأحد في القاهرة، مع مسؤولي الأهلي طرابلس .

وسبق وأن قاد المصري طلعت يوسف الأهلي طرابلس للفوز ببطولة الدوري الليبي موسم 2016  .

10 يناير، 2021 11:21 م
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