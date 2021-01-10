الأهلي طرابلس يتعاقد مع “طلعت يوسف” وسبق أن قاد "طلعت يوسف" الأهلي للفوز ببطولة الدوري الليبي موسم 2016

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقدت إدارة الأهلي طرابلس، رسميًا مع المدرب المصري “طلعت يوسف” ليشغل مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

وجاء التعاقد مع “يوسف” خلفا للمدرب “جلال القادري”، الذي تم فسخ التعاقد معه عقب الخروج من الكونفيدرالية .

ووقع يوسف على العقود ظهر اليوم الأحد في القاهرة، مع مسؤولي الأهلي طرابلس .

وسبق وأن قاد المصري طلعت يوسف الأهلي طرابلس للفوز ببطولة الدوري الليبي موسم 2016 .