إظلام تام في سرت نتيجة عطل فني بمنطقة البريقة
أخبار ليبيا24- خاص
قال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في سرت رمضان بوشوفة إن المدينة دخلت في إظلام تام (بلاك اوت) ، منذ الساعة 11:00 ليل الجمعة.
وأوضح بوشوفة لـ”أخبار ليبيا24″ أمس السبت، إن الإظلام حدث نتيجة عطل فني بمنطقة البريقة شرقي مدينة سرت، ويعمل مهندسو وفنيو الشركة لإصلاح العطل الفني لعودة التيار الكهربائي للمدينة وضواحيها.
وأشار رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء، إلى أن غالبية الخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت بالمصارف والأسواق والجهات الحكومية متوقفة.
وكانت الشركة العامة للكهرباء بطرابلس حذرت من دخول المنطقة في حالة إظلام لساعات طويلة نتيجة سرقة 2300 متر من أسلاك كهرباء بدائرة توزيع السواني ما أدى إلى خروج نحو 5 محولات هوائية عن الخدمة.
وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك مسافة (1200) متر ضغط عالي على خط اتجاه الأصفاح من المحطة، مشيرة إلى أن الاعتداء على خط اتجاه الدعم الإلكتروني وسرقة أسلاك ضغط عالي من محطة الحشان مسافة (600) متر وخروج نحو محولين هوائيين عن الخدمة بمنطقة غوط أبوساق.
وأشارت إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة (500) متر على محول العجيلى المتغذي من خط ضغط عالي اتجاه الفاندي من محطة الفرعية التقنية 2 بمنطقة الكريمية بدائرة توزيع السواني التابعة لإدارة توزيع الجفارة .
وأكدت الشركة العامة للكهرباء تزايد عمليات سرقة ونهب مكوناتها بشكل ملحوظ خاصة بمنطقة السواني مما سيؤدي إلى عملية إظلام تام.