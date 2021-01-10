أخبار ليبيا 24 -إنفوجرافيك

بعد أن ودع الأهلي بنغازي منافسات دوري أبطال إفريقيا عقب خسارة مثيرة للجدل أمام الترجي التونسي قدمت إدارة النادي احتجاجا رسميا إلى الكاف بشأن تداعيات المباراة.

أهم بنود مذكرة الأهلي بنغازي المقدمة للكاف:

– إدارة النادي توجهت باحتجاج رسمي للأمين العام للاتحاد الأفريقي في الوقت المحدد ووفق الإجراءات المتبعة

– الاحتجاج تضمن مخالفة الترجي لمعايير السلامة بحضور الجماهر على عكس لوائح الكاف

– مراقب المباراة وحكمها تعرضا لضغوط وثقت بكاميرات النقل التلفزيوني

– الضغوطات المسجلة توثق مخالفات وتجاوزات المبادئ والقواعد المنظمة للكاف

– المذكرة القانونية مرفقة بالأدلة لما وقع من ضغوط مرفقة بصور ومشاهد مسجلة توثق المخالفات للوائح الكاف