حفتر يزور معرض الكتاب ببنغازي ويؤكد على تنوير العقول لمحاربة الأفكار الضالة

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أجرى، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، زيارة إلى معرض بنغازي للكتب الذي يقام منذ أيام بمشاركة غالبية دور النشر والمكاتب في بنغازي.

وأفاد، مكتب إعلام قيادة القوات المسلحة، أن حفتر اطلع خلال الزيارة على معظم الكتب بأجنحة دور النشر المختلفة.

وذكر، أن حفتر، أكد خلال الزيارة، على أهمية هذه الأنشطة في تنوير العقول، ومحاربة الأفكار الضالة، التي تستهدف شباب الوطن وتجرهم إلى مصير مجهول.