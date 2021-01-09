ليبيا تودع أبرز حراس منتخبها

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ودعت الأسرة الرياضية صباح اليوم السبت في مدينة طرابلس حارس المنتخب وفريق الاتحاد السابق “محمد لاغا” عن عمر يناهز 67 عاماً في العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

ويعد “لاغا” أحد أبرز حراس الكرة الليبية، حيث بدأ كرة القدم مع فريق الأشبال بنادي الاتحاد، ولعب لجميع الفئات حتى وصل للفريق الأول موسم 73 – 74 .

هذا وقاد الحارس الفقيد فريقه الاتحاد للفوز بلقب بطولة الدوري الليبي الموسم الرياضى 86 – 87 .

وعمل أيضا مديرا للمنتخب الوطني لكرة القدم في 2002 و2003 ومديرا للكرة بنادي الاتحاد في عدة مرات، وعرفت عنه مواقف إيجابية مع جيله من الرياضيين.

كما اختير لتمثيل المنتخب منتصف السبيعنات عبر المدرب الانجليزي “برادلي” وساهم كقائد بتتويج منتخبنا ببطولة الدورة الإسلامية بتركيا.