صحة الوفاق : لم يتم تسجيل حالات وفاة في حريق محطة وقود “البيفي” صحة الوفاق تؤكد إصابة عامل بنغلاديشي بالمحطة وحالته ليست حرجة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، إن الوزارة لم تسجل أي حالات وفيات في حريق محطة وقود البيفي بالعاصمة طرابلس.

وأوضح الهاشمي – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم السبت، أن عامل بنغلاديشي بالمحطة أصيب، وأصابته ليست خطيرة، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف انتقلت فوراً لعين المكان لتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الإسعافية .

يذكر أن حريقاً اندلع في محطة وقود البيفي في صهاريج نقل الوقود وخزانات تزويد السيارات بالوقود بالمحطة، وتمت السيطرة عليه من قبل فرق الاطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية.