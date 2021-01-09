 صالح ينفي إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة

أخبار ليبيا 24

فند رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة.

وأكد صالح وفق بيان المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن ما قاله عضو الحزب الحاكم في تركيا باكير اتاجان بشأن إرساله مبعوثا شخصيا لأنقرة غير صحيح قائلا “نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها”.

وتابع رئيس مجلس النواب، “نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع خطواتنا أول بأول”.

وأضاف المستشار صالح، “إن مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار”، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ليبيا هو الهدف الذي لن يحيد عنه.

وتابع، “لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية”.