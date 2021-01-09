رئيس الاستشارية بالواحات : إجمالي حالات الوفاة يكورونا وصل إلى 27 حالة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا “الواحات” سعد بالقاسم عن تسجيل حالة وفاة جديدة، اليوم السبت، بمركز العزل بمستشفى جالو العام.

بالقاسم قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن الواحات لا يوجد بها جهاز (PCR)، ويتم نقل العينات بسيارات خاصة مؤجره إلى مدينة بنغازي، لافتاً أنهم يواجهون الكثير من التحديات.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم اجراءها حوالي 945 مسحه، و 282 حاله موجبه، و 663 حاله سالبة، و 244 حاله شفاء، و 26 حاله وفاة وبالحالة التي توفيت اليوم وصل الإجمالي إلى 27 حالة .

وأضاف بالقاسم، أن الحالات النشطه 12، بينها حالتين على التنفس الصناعي و 5 حالات على التنفس العادي، و 5 حالات بالعزل المنزلي، مؤكداً أن تحاليل الدم السريع التي تم إجراءاها 3246 بينهم 2677 من الشركات النفطية.

وناشد رئيس اللجنة الاستشارية بالواحات سعد بالقاسم رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، ووزير الصحة سعد عقوب، لحلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجههم، مشيراً إلى أن لديهم التزامات بسبب نقل العينات الى بنغازي حيث يتم تأجير سيارات خاصه لنقلها، والأكسجين كذلك يأتي من أجدابيا وطبرق وبنغازي وعلينا التزامات سيارات النقل، بالاضافه إلى رواتب العناصر الطبية والطبية المساعده الذين تم التعاقد معهم من بنغازي ومدن أخرى، ويتم دفعها عن طريق أهل الخير وبعض الجهات العامة واديهم شهرين يجب سدادهم.