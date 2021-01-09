دعوات دولية لدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا التشديد على وقف إطلاق النار وفتح الطريق وإعادة جميع المقاتلين والمرتزقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رؤساء مجموعة العمل الأمنية بشأن ليبيا، ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة والبعثة الأممية، على دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .

وجددت مجموعة العمل الأمنية بشأن ليبيا في اجتماعهم الافتراضي، دعوتها إلى الإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي والإعادة الفورية لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب .

ودعت المجموعه إلى استئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا والاستعادة الكاملة لإنتاج وتصدير النفط، كما توقعت البعثة نشر قوة محدودة لعدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين، لاستكمال عمل المراقبين الليبيين المنتشرين من قبل 5+5 .