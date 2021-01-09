باشاغا: مستعد لتولي رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

أكد وزير داخلية الوفاق المفوض، فتحي باشاغا، أنه “سيكون على استعداد لتولي دور رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تشكيلها بعد، والتي يمكن أن تنتج عن مفاوضات السلام بين الأطراف الليبية المتحاربة” التي تجري منذ أواخر العام الماضي برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موقتة قبل إجراء الانتخابات في نهاية 2021.

وقالت وكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية إن باشاغا الذي يُنظر إليه على أنه منافس لمنصب رئيس الوزراء عبّر عن أمله بأن يصبح تحقيق الاستقرار في بلاده، التي مزقتها الحرب، أولوية قصوى بالنسبة لإدارة الرئيس الأميركي القادم جو بايدن.

وقال باشاغا لوكالة “أسيوشيتدبرس” في وقت سابق من هذا الأسبوع، “تحسنت آمالنا بشكل كبير بفوز جو بايدن في الانتخابات، نأمل بأن يكون للإدارة الجديدة دور رئيسي في الاستقرار والمصالحة في ليبيا”.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في أواخر أكتوبر الماضي، عن توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار من قبل طرفي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” بمقر الأمم المتحدة في جنيف، نص على مغادرة المقاتلين الأجانب وفتح الطرق وتبادل المحتجزين، ما رفع التوقعات بحل سلمي للأزمة.