الولايات المتحدة والجزائر تتوافقان على دعم الحل السياسي في ليبيا

9 يناير، 2021 1:59 م
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، بالجزائر العاصمة مع مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط، ديفيد شنكر، المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سيما الوضع في ليبيا.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية، الجمعة، فقد أكد بوقادوم أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية الحياد الذي تقتاضيه التحديات الراهنة، وعلى رأسها الأزمة الليبية.

من جانبه أكد شنكر توافق رؤية بلاده مع الجزائر تجاه حل الأزمة في ليبيا من خلال دعم الحل السياسي والمسار الأممي، لا سيما الحوار العسكري ضمن اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة.

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9 يناير، 2021 1:59 م
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