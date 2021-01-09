الرئاسي يطالب المالية بوضع آلية لسداد الإيجارات المتراكمة على المركز الليبي للمحفوظات

أخبار ليبيا24

طالب، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فايز السراج، وزارة المالية بوضع آلية يتم بموجبها سداد مقابل انتفاع المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية وكافة الجهات العامة الأخرى، مقابل انتفاعها بعقارات تعود ملكيتها سواء لهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو للدولة الليبية.

وفي خطاب، طالب مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي، يوسف أحمد المبروك، وزارة المالية، وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخه منه، بسرعة تنفيذ ذلك بشكل عاجل تمهيدًا لعرض الآلية على السراج.

وأوضح الخطاب، أن صدور هذه التعليمات جاء بناء على “أنه نظرًا لمحدودية المخصصات المالية للمركز، وكذلك بسبب تعديل قيمة الإيجار للعقار المذكور من (40 ألف دينار شهرياً) إلى (150 ألف دينار شهرياً)، فإن المركز لم يتمكن من الإيفاء بالالتزامات القائمة عليه، تجاه الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية”.