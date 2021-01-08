لتورطهم في تهريب محروقات..ترحيل 4 نزلاء أوكرانيين من طرابلس إلى بلادهم

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية العقيد أحمد بوكراع ترحيل أربعة نزلاء من الجنسية الأوكرانية محكومين على ذمة قضية تهريب محروقات من العاصمة طرابلس إلى بلادهم.

وقال بوكراع لـ”أخبار ليبيا24″ أمس الخميس، إن الأوكرانيين تم إطلاق سراحهم وترحيلهم عبر مطار معيتيقه الدولي، بناء على كتاب مدير مكتب النائب العام.

وأشار مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية إلى أن هناك شخصين من أذربيجان متهمين بنفس القضية سيتم ترحليهم وإبعادهم عن ليبيا الأيام المقبلة.

وأوضح بوكراع، أن ترحيلهم كان بحضور مندوب من وزارة الخارجية ومباحث الجوازات والهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس وبرئاسة الرائد عياد انجيم.