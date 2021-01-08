ترامب يعلن عدم حضوره لحفل تنصيب جو بايدن

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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير الجاري

وقال ترامب، في ثالث تغريدة له بعد حظر حسابه على تويتر عقب منشوراته التي وصفت بأنها محرضة لمناصريه لاقتحام الكونغرس، “إلى جميع الذين طلبوا ذلك، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير”.

ويؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، اليمين الدستوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ ليصبح الرئيس الـ46.

وحفل تنصيب الرئيس الأمريكي عبارة عن مراسم يقوم بها كل من الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته لتسليم السلطة بعد إقرار فوز الرئيس المنتخب.

ويقام الحفل في يوم 20 يناير بعد كل جولة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن إذا ما تصادف أن يوم 20 هو يوم أحد، ينقل يوم التنصيب إلى الإثنين 21 يناير.

ولا يوجد ما يلزم الرئيس ترامب، بحضور مراسم التنصيب التي تعقد خارج مبنى الكابيتول، الذي تعقد فيه اجتماعات الكونغرس، في الجناح الغربي.

ولم يكن ترامب الرئيس الأول الذي يتخلف عن حضور تنصيب الرئيس الجديد، فقد سبق أن غاب عن مراسم حضور أداء اليمين الدستورية لخلفائهم، الرئيس جون آدامز، والرئيس جون كوينسي آدامز، والرئيس أندرو جونسون.