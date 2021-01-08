بوشناف يوجه تساؤلًا إلى الشعب حول عمل وزارة الداخلية

أخبار ليبيا24

وجّه وزير الداخلية في الحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة، سؤالًا للرأي العام بشأن عمل ومهام أجهزة الأمن وما يتبادر حوله من آراء وتجاذبات يومية.

وعرض بوشناف، في تدوينة على حسابة في موقع فيسبوك، حزمة من التساؤلات المطروحة والتناقضات اليومية التي تتعرض لها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

وقال بوشناف، “لماذا حصر الأجانب، عمال فقراء، لماذا التضييق على الناس بإلزامهم تسجيل السيارات، ليش منع دخول الأجانب بسبب كورونا، وين المرور، اليوم وقفني شرطي مرور طلب إجراءات قلت له تحساب روحك في سويسرا، ليش تسوق بروحك ومن غير حراسة، وإلا على أساس متواضع، ليش ماشي برتل ضايقتوا الناس”.

وتابع، “ليش حطيتوا فلان، ليش حولتوا علان، داخلية ضعيفة، داخلية قمعية، الشرطة قبضت على فلان قريبي، الشرطة ما دارت شي، فلان ماتقدروش تقربوه، علان راقد ريح محبوس”.

وأضاف الوزير، “تناقضات يومية تدعونا لأن نطرح على الرأي العام سؤال جوهري، هل يطلب من أجهزة الأمن أن تبرر كل ما تقوم به وأن تكون السرية المفترضة في جل عملها متاحة للجميع، أم تترك لعملها ومهامها وللمتضرر إما الشكوى للإدارات المختصة أو الجهات القضائية؟؟”.