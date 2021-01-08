بعثة الأهلي بنغازي تعود لأرض الوطن وسط استقبال حافل من أنصاره

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عادت بعثة الأهلي بنغازي، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة بنغازي، بعد مشاركتها وخروجها من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسط استقبال رائع من قبل جماهير الفريق، لدى نزولها إلى مطار بنينا الدولي.

وغادر الأهلي بنغازي منافسات دوري أبطال إفريقيا بعد خسارته المثيرة، في إياب دور الـ32 من بطولة أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في آخر دقيقتين، من اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في تونس، على ملعب حمادي العقربي برادس.

مشاركات الأهلي بنغازي على الصعيد الأفريقي هذا الموسم لم تكتمل، حيث تحول الأهلي بنغازي، بعد خروجه من منافسات دوري الأبطال إلى المشاركة في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي.