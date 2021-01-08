النصر يفتتح مشاركته في دوري الطائرة بالفوز على البراق

8 يناير، 2021 12:55 م
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أخبار ليبيا24

حقق فريق كرة الطائرة بنادي النصر الفوز في افتتاح مباريات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لفرق المنطقة الأولى.

وجاء فوز النصر على حساب البراق بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط حيث تقدم البراق في الشوط الأول 25-20 وعاد النصر ليتفرق في الثلاث أشواط المتبقية 10/25 , 12/25 , 12/25.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من وائل بوشعالة حكم أول و اعبيد البرغثي حكم ثاني فيما تولى الحكمان سعد المسلاتي وسعد الورفلي مهام حكام الراية والدولي حسين البركي مسجلا للمباراة .
8 يناير، 2021 12:55 م
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