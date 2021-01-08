العثور على جثتين في بني وليد تعودان لمهاجرين غير شرعيين

8 يناير، 2021 12:50 م
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أخبار ليبيا24

كشف مكتب انتشال الجثث بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، عن انتشاله لجثتين مجهولتين أمس الخميس على طريق النهر في محلة ميمون.

وأوضح مكتب انتشال الجثث بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية، أن عمليه الانتشال كانت بالتنسيق مع جهاز الإسعاف بني وليد.

وأشار المكتب انه بعد الكشف على الجثث تبين أنها تعود إلى مهاجرين غير شرعيين ، وتم الانتقال بالجثتين ووضعها في دار الرحمة بمستشفى بني وليد العام.

وحسب تقارير سابقه للمنظمة الدولية للهجرة فإن هناك أكثر من نصف مليون مهاجر في ليبيا بعضهم يواصل العمل بينما يحاول آخرون السفر عبرها إلى أوروبا.

وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اكثر من مناسبه باتخاذ إجراء عاجل للتعامل مع الأوضاع المرعبة التي يواجهها المهاجرون في ليبيا وأثناء محاولاتهم عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وحتى بعد الوصول للقارة العجوز.

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8 يناير، 2021 12:50 م
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