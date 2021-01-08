السراج يلتقي في روما مع كونتي لبحث العملية السياسية في ليبيا

8 يناير، 2021 7:04 م
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أخبار ليبيا24

التقى، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في العاصمة الإيطالية روما، مع رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وأكد كونتي، إن اللقاء مع السراج كان بناءً وقد جرى التأكيد على أهمية المضي بسرعة في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتًا إلى استمرار الدعم الإيطالي الكامل لذلك.

وقال كونتي، في تغريدة على تويتر، “لقاء بناء مع الرئيس الليبي السراج، وجدد التأكيد على أهمية، المضي بسرعة في العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وأضاف، رئيس الوزراء الإيطالي، “الدعم الإيطالي الكامل للحوار الليبي الداخلي نحو انتقال مؤسسي منظم لصالح الشعب الليبي”.

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8 يناير، 2021 7:04 م
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