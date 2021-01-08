الأهلي بنغازي يواصل انتصاراته في دوري الطائرة

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حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا مستحقًا على مضيفه المروج الخميس في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة الطائرة لفرق المنطقة الأولى.

وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع 18 مقابل 25 و 14مقابل 25 و 22 مقابل 25.

و أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من علي الاوجلي حكم أول وعصام الفسي حكم ثاني فيما تولى الحكمان مؤمن الصالحين وهاني بوجناح مهام حكام الراية والحكم مجدي المسماري مسجلا للمباراة .