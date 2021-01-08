الأهلي بنغازي يواصل انتصاراته في دوري الطائرة

8 يناير، 2021 9:53 ص
11

أخبار ليبيا24

حقق فريق الأهلي بنغازي فوزًا مستحقًا على مضيفه المروج الخميس في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة المرج ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الليبي لكرة الطائرة لفرق المنطقة الأولى.

وانتهى اللقاء بتفوق الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد بواقع 18 مقابل 25 و 14مقابل 25 و 22 مقابل 25.

و أدار اللقاء طاقم تحكيم تكون من علي الاوجلي حكم أول وعصام الفسي حكم ثاني فيما تولى الحكمان مؤمن الصالحين وهاني بوجناح مهام حكام الراية والحكم مجدي المسماري مسجلا للمباراة .

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز في الجولة الأولى من المسابقة علي حساب البراق بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر في مباراة احتضنها مجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية بنغازي.

8 يناير، 2021 9:53 ص
11

مقالات ذات صلة

النصر يفتتح مشاركته في دوري الطائرة بالفوز على البراق

8 يناير، 2021 12:55 م

مواجهات مثيرة في الجولة الأولى للدوري الممتاز

8 يناير، 2021 10:15 ص

قرعة الدوري الليبي لكرة القدم تسفر عن قمة مبكرة بين الأهلي بنغازي والهلال

7 يناير، 2021 8:55 م

طائرة الهلال تتسلح بمحترفين من روسيا والدومينيكان

7 يناير، 2021 8:30 م
زر الذهاب إلى الأعلى