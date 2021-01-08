أمن طرابلس تضبط شخصًا هدد فتاة بتفجير منزلها بعد رفضها مواعدته

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص طلب مواعدة فتاة فلما رفضت قام بتهديدها بتفجير منزلها.

وأضافت المديرية أن تلقت بلاغًا من فتاة تفيد فيه أن المتهم عرض على المشتكية مواعدتها وعندما رفضت الانصياع لطلبه فما كان منه إلا أن قام تهديدها بتفجير منزلها بواسطة رمانة يملكها.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الفتاة قامت بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة حي الأندلس وتم تكليف فرقة التحري العام بمكتب البحث الجنائي بالقبض على المتهم.

ولفتت مديرية الأمن إلى أن فرقة التحري تمكنت من ضبط المتهم وهو على متن سيارة “هونداي آزيرا” سوداء اللون دون لوحات معدنية ، ولكنه لم يمتثل للاستيقاف بل لم يكتفي بمقاومة رجال الأمن إنما ذهب لأكثر من ذلك بأن صدم سيارة الدورية و قام بتهديدهم أيضا بواسطة قنبلة يدوية “رمانة”.

وأكدت المديرية أن فرقة التحري العام تعاملت مع الموقف وتمكنت من إعطاب محرك السيارة و ثقب إطاراتها لإجبارها على التوقف وإلقاء القبض على المتهم.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن المتهم اعترف بما نسب إليه وتمت إحالته إلى مركز الشرطة المختص لأجل إحالته للنيابة العامة.