مكتب النائب العام يأمر بحبس مدير الشركة الليبية لاستيراد المعدات الطبية

أخبار ليبيا 24

أمر مكتب النائب العام، اليوم الخميس، بحبس مدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي.

وأحال، قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، في وقت سابق، موظفين بمركز سبها الطبي إلى غرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية، بتهم إحداث الضرر الجسيم بالمال العام والنصب وإساءة استعمال السلطة واتهامات أخرى.

كما أصدر أمراً بحبس مشرف “محطات خط 30 ك.ف” من جنزور إلى رأس جدير بتهمة إساءة استعمال السلطة بداية الشهر الجاري، إضافة إلى أوامر بحبس عميد بلدية “عين زارة”؛ بتهمة إساءة استعمال السلطة والتقصير في حفظ وصون المال العام.

يشار إلى أن القرارات تأتي ضمن الحملة التي أطلقها مكتب النائب العام في طرابلس، للتفتيش عن عمل الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية.